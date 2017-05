Democracia real, ¡ya!

El sistema democrático de representación no termina de dar respuestas a las nuevas demandas de la ciudadanía, no hay más que fijarse en los abultados porcentajes de abstención y voto en blanco. Muchas voces reclaman una democracia más amplia, más “real”, desde la necesidad de reapropiarse de lo colectivo.

Pasamos hoy revista a las propuestas que reivindican más participación en la gestión de los asuntos comunes y otra forma de entender lo político.

