En el laburo

Continuando por nuestro recorrido por las diferentes iniciativas que tratan de promover un cambio social, nos ocupamos hoy de las propuestas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Porque el presente y el futuro del trabajo son vitales para entender de qué manera puede reconstruirse un barco que hace agua por todas partes.

En esa doble vertiente vamos a buscar alternativas. Revisamos experiencias del presente y agitamos el debate para el futuro, planteando medidas que respondan a las demandas sociales del mañana.

¿Llegaremos en el futuro a una consideración más amplia del trabajo que la denominada “trabajo asalariado”?

