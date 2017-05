¿Asumimos que no hay alternativa, o somos capaces de abrir el margen de lo posible, de construir un relato diferente?

Comenzamos hoy una serie de reportajes y entrevistas en las que nos hacemos eco de propuestas diversas, desarrolladas por los movimientos sociales y la sociedad civil, que tratan de promover un cambio ante el actual estado de cosas.

En esta primera entrega abordamos las iniciativas en torno a los ingresos y gastos del Estado: propuestas sobre fiscalidad y deuda.

