¿Para qué sirve una trabajadora social?

Con motivo del Día internacional del Trabajo Social nos acercamos a esta profesión, todavía hoy, tan desconocida. ¿A qué se dedican los trabajadores sociales? ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Su papel es transformador o meramente asistencialista? Las voces de este reportaje contribuyen a visibilizar una labor tan diversa como necesaria.

The following two tabs change content below.