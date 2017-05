Vida soberana

En la vida cotidiana es donde experimentamos con mayor impacto cómo el mercado se apropia de casi todo lo que nos rodea. Esa mercantilización afecta, para empezar, a los alimentos, lo cual es muy grave si tenemos en cuenta que de ellos depende nuestra subsistencia.

En nuestro recorrido por las propuestas que tratan ya de construir nuevas realidades, hablamos hoy de las que reivindican el derecho de los pueblos a decidir sobre su sistema alimentario y sobre los bienes que son de todos. Escucha la entrevista con Patricia Dopazo.

